В Усть-Джегуте рецидивист задушил мужчину после ссоры на кошаре

На южной окраине Усть-Джегуты в КЧР 6 октября произошла трагедия: 39-летний местный рецидивист убил мужчину на кошаре, сообщили в МВД и Следственном комитете Карачаево-Черкесской Республики.

Между подозреваемым и работником фермы вспыхнул конфликт, который быстро перерос в насилие. Рецидивист схватил камень и несколько раз ударил им жертву по голове, а затем задушил, сдавив органы дыхания предплечьем. По данному факту следствие возбудило уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемого задержали и поместили под стражу.

Данные следствия указывают на то, что конфликт произошел именно на месте фермы, где погибший работал. Возраст подозреваемого — 39 лет, он уже имел судимости, что усугубляет ситуацию. Убийство раскрыли по горячим следам, что стало результатом слаженной работы полиции и следственных органов. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и мотивы конфликта.

Станислав Маслаков