Омская область заработала на аренде муниципального имущества больше ожидаемого

В 2025 году консолидированный бюджет заработал на аренде муниципального имущества свыше 1,8 млрд руб. Это 114 млн руб. больше, чем прогнозировалось, сообщили в правительстве региона.

По итогам прошлого года в областной бюджет поступило 545,2 млн руб. от аренды имущества и 1,34 млрд руб. — от аренды земельных участков. Основной вклад в рост показателя внесли органы местного самоуправления областного центра, а также Омского и Таврического районов.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко заявлял о необходимости вовлечения в экономический оборот земельных ресурсов и неиспользуемых объектов недвижимости.

Как писал «Ъ-Сибирь», бюджет Омской области 2025 года исполнен с доходами в объеме 159,1 млрд руб. и расходами в 163,1 млрд руб. Дефицит составил 4 млрд руб.

