Дефицит бюджета Омской области в 2025 году составил 4 млрд рублей

Бюджет Омской области 2025 года исполнен с доходами в объеме 159,1 млрд руб. и расходами в 163,1 млрд руб. Таким образом, дефицит составил 4 млрд руб.

Предварительные данные представил на пресс-конференции 16 января заместитель председателя правительства региона, министр финансов Вадим Чеченко.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета составили 113,9 млрд руб. Из этого объема на НДФЛ пришлось 43,3 млрд руб., на налог на прибыль организаций — 25,2 млрд руб. По словам господина Чеченко, поступления налога на прибыль по сравнению с 2024 годом сократились почти на 5%.

Объем государственного долга Омской области на 1 января 2026 года составляет 65 млрд руб. Это на 8,4 млрд руб. меньше, чем на 1 января 2025 года. При этом объем банковских кредитов вырос с 22,5 млрд до 29,1 млрд руб.

В декабре 2025 года был принят бюджет региона на 2026 год с доходами в 177,1 млрд руб. и расходами в 178,6 млрд руб.

