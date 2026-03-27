Суд в Ульяновске отменил наказание за нарушение, из-за которого организацию ТОС лишают субсидий

Ленинский районный суд Ульяновска, рассмотрев жалобу председателя общественной организации территориального общественного самоуправления (ТОС) «Сельдинская слобода», отменил решение мирового судьи об административном наказании и направил дело на новое рассмотрение. Это следует из данных суда, размещенных на официальном сайте.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», ульяновская организация ТОС «Сельдинская слобода» наряду с восемью десятками других ТОСов региона являлась поставщиком социальных услуг в части обеспечения деятельности центра активного долголетия, предназначенного для жителей старшего возраста своего микрорайона (лечебно-профилактические процедуры, занятия физкультурой, различные формы досуга), за что получала соответствующие субсидии. Региональное министерство соцразвития по итогам проверки, проведенной Счетной палатой региона, сославшись на нарушения в отчетности по завышению отчетных показателей на 6,5 тыс. руб. (на суде уже звучала цифра 3,4 тыс. руб.), потребовало через арбитражный суд вернуть полностью все субсидии, полученные ТОС за год, — 2,5 млн руб. Иск минсоцразвития основывался на протоколе Счетной палаты, по которому председатель ТОС Евгений Дубков был подвергнут мировым судьей административному наказанию — штрафу в размере 10 тыс. руб. Из-за прекращения выплат субсидий клуб долголетия при ТОС прекратил работу.

Евгений Дубков не согласился с наказанием и, считая, что выводы Счетной палаты ошибочны, направил жалобу в Ленинский районный суд. Он отмечал, что была допущена техническая ошибка, а мировой судья не дал оценку возражениям административного ответчика, а также тому, что Счетная палата не рассмотрела возражения по их акту. Суд отменил постановление мирового судьи, сославшись на то, что в протоколе Счетной палаты и в решении судьи указаны разные данные по нарушениям. На этот раз представитель Счетной палаты заявлял, что это техническая ошибка. В конечном итоге суд указал на то, что мировой судья не установил все обстоятельства, и вернул дело на новое рассмотрение, предписав также рассмотреть и возражения Евгения Дубкова.

Сергей Титов, Ульяновск