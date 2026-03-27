Чистый убыток СПБ биржи по РСБУ в 2025 году вырос до 675 млн рублей

Чистый убыток СПБ биржи за 2025 год по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составил 675,09 млн руб., указано в отчетности группы. В 2024 году показатель достигал 10,66 млн руб.

Процентные доходы СПБ биржи упали с 448 до 337 млн руб. Доходы от биржевых услуг выросли по сравнению с 2024 годом в 2,7 раза, со 111 млн руб. до 297 млн руб. Торговые и инвестиционные доходы сократились с 1,194 млрд руб. до 329 млн руб. Совокупный расход за отчетный период увеличился со 137 млн руб. до 568 млн руб.

В состав группы «СПБ биржа» входят дочерние компании: НКО-ЦК «СПБ Клиринг», занимающаяся клиринговыми услугами, и «СПБ банк», выполняющий функции расчетного депозитария биржи.