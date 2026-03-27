Курс доллара. Прогноз на 30 марта-3 апреля

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Рубль получает поддержку от высоких цен на нефть На валютном рынке сохраняется повышенная волатильность, российский рубль не может определиться с направлением. В первой половине дня в пятницу рубль пытался развить восстановление, но в итоге перешел к ослаблению во второй половине дня. С одной стороны, рубль получает поддержку от высоких цен на нефть, котировки Brent вечером в пятницу прибавили 2,8%, закрепившись в области $110 за баррель. С другой — некоторая неопределенность возникает относительно фактических объемов экспортной выручки в ближайшие месяцы на фоне ударов по логистической инфраструктуре российской нефтяной отрасли. Мы полагаем, что валютные курсы на следующей неделе могут перейти к консолидации в диапазоне 80–82 руб./$.

Илья Федоров,

главный экономист Рубль может немного сдать позиции на фоне окончания налогового периода Рубль сохраняет устойчивость. Подорожание сырья благоприятно для российской экономики. Чем дольше конфликт, тем значительнее (при прочих равных) будет приток валютных доходов в РФ. Планы Минфина поменять бюджетное правило и отказ от этих планов в ближайшее время заставили рубль понервничать. Сейчас курс еще живет при цене нефти $45 за баррель, которая была в январе—феврале. Рост нефтяных цен начнет перекладываться в курс с конца апреля. Между тем уход Минфина с валютного рынка ослабил курс более чем до 80 руб./$. На будущей неделе рубль может немного сдать позиции на фоне окончания налогового периода. Ожидаем доллар на следующей неделе у верхней границы диапазона 80–82 руб./$.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Можно говорить о некотором балансе спроса и предложения на рынке Ожидаем закрепления юаня в диапазоне 11,5–12 руб. на следующей неделе. В начале недели сохранится поддержка национальной валюты со стороны экспортеров, что может способствовать отступлению юаня к нижней границе указанного коридора. Однако в дальнейшем китайская валюта может перейти к восстановлению. При этом на текущий момент мы не видим фундаментальных факторов, которые бы способствовали выходу из этого диапазона. Скорее можно говорить о некотором балансе спроса и предложения на рынке, который будет способствовать стабилизации юаня в обозначенных границах.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Налоговый период имеет минимальное влияние на рубль Рубль в значительной степени отыграл заявления Минфина о намерении приостановить действие бюджетного правила до лета. Текущие высокие нефтяные цены и переход Urals к премии по отношению к эталонным сортам отразятся на обменных курсах лишь в мае, а пока действуют на рубль в рамках будущих ожиданий. Налоговый период имеет минимальное влияние на рубль из-за невысокого размера НДПИ в текущем месяце. В то же время глобальное укрепление доллара на фоне геополитической неопределенности в мире играет в том числе против рубля.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Давление на доллар способно оказать заявление Федрезерва США Рубль может получить традиционную поддержку от налоговых выплат в конце месяца. Общий тренд на укрепление позиций национальной валюты достаточно силен на фоне все еще высоких нефтяных цен, которые, в свою очередь, способны повысить нефтегазовые доходы. Тем временем давление на доллар способно оказать заявление Федрезерва США о том, что на фоне сохраняющегося ближневосточного конфликта в перспективе могут вырасти инфляционные риски. В фокусе на мировом рынке — свежая недельная статистика по количеству новых заявок на пособие по безработице в США, которые показали рост до 210 тыс. Отдельно стоит отметить обсуждение внедрения в ЕС новой платежной системы как альтернативы классическим. Все это происходит на фоне оценки вероятности отключения ЕС от американских финансовых систем.