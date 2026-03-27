Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп объявил чрезвычайной ситуацией частичный шатдаун МВБ

Президент США Дональд Трамп объявил частичную приостановку работы подразделений Министерства внутренней безопасности (МВБ) «беспрецедентной чрезвычайной ситуацией». Такое заявление содержится в меморандуме Белого дома.

Фото: Luis M. Alvarez / AP

Фото: Luis M. Alvarez / AP

«Это беспрецедентная чрезвычайная ситуация. В настоящее время более 60 000 сотрудников Управления транспортной безопасности (TSA)... не получают зарплату из-за безрассудного решения конгрессменов-демократов отдать приоритет нелегальным иммигрантам, совершившим преступления, перед гражданами США и прекратить работу МВБ до тех пор, пока не будет выполнено их требование о запрете применения федерального иммиграционного законодательства»,— указано в меморандуме.

С начала приостановки работы правительства США около 500 сотрудников службы безопасности на транспорте уволились, а «тысячи других начали брать больничные в рекордных количествах» из-за низкой зарплаты, следует из документа. Время ожидания на контроле безопасности в некоторых аэропортах достигло «неприемлемых трех и более часов», заявил Дональд Трамп. Он сообщил, что у сотрудников TSA «упал моральный дух», что повышает риск уязвимости системы безопасности.

Дональд Трамп приказал задействовать резервные фонды США для выплат сотрудникам TSA компенсаций и льгот, которых они лишились из-за шатдауна.

В середине февраля 2026 года Сенат Конгресса США на процедурном голосовании не поддержал проект финансирования МВБ, из-за чего ведомство в том же месяце приостановило работу. Демократы выступили за пересмотр законопроекта о финансировании министерства после того, как сотрудники ICE, входящего в МВБ, застрелили в Миннеаполисе двух граждан США — Рене Гуд и Алекса Претти.

