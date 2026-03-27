Трамп объявил чрезвычайной ситуацией частичный шатдаун МВБ

Президент США Дональд Трамп объявил частичную приостановку работы подразделений Министерства внутренней безопасности (МВБ) «беспрецедентной чрезвычайной ситуацией». Такое заявление содержится в меморандуме Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Luis M. Alvarez / AP Фото: Luis M. Alvarez / AP

«Это беспрецедентная чрезвычайная ситуация. В настоящее время более 60 000 сотрудников Управления транспортной безопасности (TSA)... не получают зарплату из-за безрассудного решения конгрессменов-демократов отдать приоритет нелегальным иммигрантам, совершившим преступления, перед гражданами США и прекратить работу МВБ до тех пор, пока не будет выполнено их требование о запрете применения федерального иммиграционного законодательства»,— указано в меморандуме.

С начала приостановки работы правительства США около 500 сотрудников службы безопасности на транспорте уволились, а «тысячи других начали брать больничные в рекордных количествах» из-за низкой зарплаты, следует из документа. Время ожидания на контроле безопасности в некоторых аэропортах достигло «неприемлемых трех и более часов», заявил Дональд Трамп. Он сообщил, что у сотрудников TSA «упал моральный дух», что повышает риск уязвимости системы безопасности.

Дональд Трамп приказал задействовать резервные фонды США для выплат сотрудникам TSA компенсаций и льгот, которых они лишились из-за шатдауна.

В середине февраля 2026 года Сенат Конгресса США на процедурном голосовании не поддержал проект финансирования МВБ, из-за чего ведомство в том же месяце приостановило работу. Демократы выступили за пересмотр законопроекта о финансировании министерства после того, как сотрудники ICE, входящего в МВБ, застрелили в Миннеаполисе двух граждан США — Рене Гуд и Алекса Претти.