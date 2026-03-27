Итальянские исследователи заявили об обнаружении в Гизе второго Сфинкса

Группа итальянских исследователей утверждает, что обнаружила в районе плато Гизы в Египте второго Сфинкса, высеченного более 3 тыс. лет назад и погребенного под песками. Об этом сообщил руководитель группы, радарный инженер Филиппо Бьонди, передает Daily Mail.

Как рассказал исследователь, зеркально известной скульптуре по отношению к двум пирамидам Гизы расположен холм высотой 55 метров. «Мы обнаруживаем точную геометрическую корреляцию … в этой симметрии», — заявил инженер. По его словам, команда ученых использовала спутниковую радиолокационную технологию, чтобы проанализировать это место.

Полученные данные свидетельствуют, что под холмом в углублении находится «массивная структура» из затвердевшего песка, заявил Филиппо Бьонди. На этом месте, так же, как и под известным Сфинксом, исследователи обнаружили схожие «вертикальные шахты и горизонтальные проходы». Находки также указывают на существование более обширного подземного комплекса под самим плато Гизы.

По словам господина Бьонди, уверенность ученых в открытии составляет 80%. Итальянский инженер также напомнил, что на Стеле Снов — гранитной плите перед известным Сфинксом — вырезаны не одна, а две мифические кошки. Теперь ученые продолжают анализировать полученные данные и ожидают разрешения египетских властей на вскрытие холма, отметил ученый.

Более десяти лет назад египтолог Бассам Эль-Шаммаа впервые выдвинул теорию о существовании второго Сфинкса. Ссылаясь на древнеегипетские записи и мифологию, в которых описывается удар молнии в Сфинкса, он предположил, что изображение второй кошки может указывать на существование другой скульптуры, которая была разрушена после проклятия египетским богом.

В 2017 году археолог и экс-министр Египта по делам древностей Захи Хавасс опровергал эти теории. По его словам, обширные раскопки в районе пирамид не дали никаких результатов.