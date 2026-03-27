Сборная России по футболу обыграла Никарагуа в товарищеском матче

Российские футболисты победили в товарищеском матче со сборной Никарагуа со счетом 3:1. Игра проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В рейтинге ФИФА Россия занимает 36-е место, Никарагуа — 130-e.

За сборную России забили Лечи Садулаев (3-я минута), Константин Тюкавин (45+3, с пенальти) и Александр Головин (83). На 16-й минуте никарагуанцы ответили голом Герсона Асеведо после ошибки вратаря Матвея Сафонова, который вышел на матч в капитанской повязке. В начале второго тайма за грубый фол был удален игрок сборной Никарагуа Кристиан Рейес.

Следующий матч россияне проведут 31 марта в Санкт-Петербурге против сборной Мали.