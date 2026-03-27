Канье Уэст выпустил новый альбом

Американский рэпер Канье Уэст (Йе) выпустил 12-й студийный альбом Bully. Это первый сольный релиз Йе после выхода в 2022 году альбома Donda 2. В записи приняли участие Трэвис Скотт и рэпер Nine Vicious.

Канье Уэст Фото: Eduardo Munoz / Reuters Обложка альбома Bully Фото: YZY / gamma

Полная версия нового альбома прозвучала на ночной трансляции на YouTube. Также послушать Bully смогли посетители вечеринок, которые команда Йе организовала в разных городах мира. На стриминговых площадках альбом пока недоступен.

Анонсировал Bully рэпер в 2024 году, после чего выпустил несколько песен с него. В 2025-м Канье опубликовал короткометражный фильм Bully V1, основанный на предстоящем альбоме. Тогда рэпер говорил, что большая часть композиций создана при помощи ИИ, однако позже от этих слов отрекся.