Росавиация до 17 апреля продлила ограничения на полеты в Израиль и Иран

Росавиация продлила действие ограничений на полеты в Израиль и Иран до 17 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Российским авиакомпаниям, выполняющим рейсы в страны Персидского залива, Росавиация рекомендовала выбирать обходные маршруты через воздушное пространство третьих стран с соблюдением безопасности и мониторингом рекомендаций их авиационных властей. В ведомстве также порекомендовали авиакомпаниям России приостановить продажу билетов на рейсы в ОАЭ и обратно до 16 апреля.

Авиакомпании России приостановили рейсы в Иран и Израиль 28 февраля, когда американские и израильские войска атаковали иранскую территорию. С того дня рекомендации по приостановке полетов в обе страны из России не отменялись. Предыдущие такие ограничения продлевались до 27 марта.