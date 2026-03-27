«Справедливая Россия» объяснила визит своего губернатора на форум «Единой России»

Присутствие руководителя субъекта на мероприятии «Единой России» (ЕР) — это не вопрос партийной символики. Так пресс-служба «Справедливой России» (СР) объяснила «Ъ» участие эсера и главы Чувашии Олега Николаева в программно-отчетном форуме ЕР «Есть результат», который прошел 25 марта в Нижнем Новгороде.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Пресс-служба СР подчеркнула, что господин Николаев приехал на мероприятие правящей партии «прежде всего» как действующий глава субъекта. «Это рабочая практика, связанная с развитием региона и выстраиванием диалога со всеми политическими силами, — сообщили эсеры. — Такой подход отражает стремление добиться реальных результатов для жителей республики».

На форуме ЕР в Нижнем Новгороде присутствовали не все главы субъектов Приволжского федерального округа. К примеру, его не посетил глава Татарстана Рустам Минниханов.

«Ъ» обратился за комментарием также в пресс-службу правительства Чувашии, но ответа не получил.

Программно-отчетные форумы «Есть результат» направлены на разработку новой «Народной программы» партии — ее основного предвыборного документа. Прошедший в Нижнем Новгороде стал уже третьим по счету. До этого единороссы провели мероприятия в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.

Степан Мельчаков, Ксения Веретенникова