Непарламентский чат

Со всех рабочих компьютеров Тюменской облдумы по рекомендации системных администраторов удален Telegram — приложение является одной из причин плохой работы интернета в здании, пояснили в парламенте. Большинство лишенных мессенджера депутатов заверили “Ъ-Урал”, что давно перешли на национальный Max и расставание с Telegram их «вообще не беспокоит». Хотя отдельные признались: пользоваться отечественной платформой пока «непривычно».

Как сообщили “Ъ-Урал” в пресс-службе регионального парламента, решение удалить мессенджер было принято из-за «достаточно медленного» интернета в здании, которое расположено в центре Тюмени. Системные администраторы обнаружили, что «одна из проблем — это Telegram». «Мы все его удалили с рабочих компьютеров»,— объяснили в пресс-службе. При этом там подчеркнули, что решение является «исключительно техническим»: «Оно принято не по сторонним рекомендациям».

Опрошенные “Ъ-Урал” депутаты пояснили, что официального распоряжения об удалении Telegram с рабочих устройств они не получали, однако такая рекомендация поступила в рабочие чаты. «Пришло сообщение, что в связи с замедлением Telegram со стороны Роскомнадзора возникают технические сложности и зависают другие программы. Мессенджер рекомендовали затормозить или удалить»,— рассказал Иван Вершинин (ЛДПР).

По словам первого секретаря тюменского обкома КПРФ Тамары Казанцевой, коммунисты получили «установку» об удалении Telegram не только в региональном парламенте, но и в своей ячейке, соответствующее решение пришло из ЦК Компартии. «У меня Telegram вообще в компьютере нет — только на телефоне остался, пока остаточно информация поступает, но постепенно и он уйдет, как WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.— “Ъ”). Я давно перешла на Max»,— сказала госпожа Казанцева. Она подчеркнула, что тюменский обком отчитался перед ЦК КПРФ о переходе на Max 26 марта.

По словам Ивана Вершинина, в ЛДПР тоже «уже давно перенесли все рабочие чаты в Max». «Охарактеризую пока одним словом: непривычно. Это же вопрос привычки, любое нововведение всегда воспринимается в штыки. Помню, с каким скепсисом люди осваивали те социальные сети, которые позже стали запрещенными. Люди к ним привыкли, а потом шумели, почему их запрещают»,— пояснил он, подчеркнув, что Max «ничем не проигрывает Telegram».

Наконец, представители «Единой России» заверили “Ъ”, что тема удаления Telegram с устройств их «вообще не беспокоит». «Отключили — и отключили»,— сказал “Ъ” единоросс Владимир Ульянов.

Работа приложений, требующих доступа в интернет, действительно может быть затруднена при включенном на устройстве Telegram, считает директор Школы профессионального и академического образования Института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета Дмитрий Денисов. По его словам, инфраструктура фильтрации трафика на уровне провайдера может ошибочно принимать пакеты сторонних приложений за пакеты мессенджера и также блокировать их. Не исключено, что для замедления Telegram используются нейросети и «периодически система дает сбой», добавил эксперт.

Василий Алексеев, Екатеринбург