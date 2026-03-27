«Салават Юлаев» вышел вперед в серии play-off КХЛ с «Автомобилистом»

Уфимский «Салават Юлаев» на своем льду одержал победу в третьем матче серии стартового раунда play-off FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против екатеринбургского «Автомобилиста». Итоговый счет встречи — 4:3.

Гости дважды выходили вперед благодаря голам Даниэля Спронга и Сергея Зборовского, хозяева дважды сравнивали счет благодаря точным броскам Шелдона Ремпала и Девина Броссо. Владислав Ефремов на излете второго периода впервые вывел «Салават Юлаев» вперед, однако на старте третьего Спронг отличился во второй раз и восстановил паритет. Все решила заброшенная Максимом Кузнецовым за две с небольшим минуты до конца игры.

Счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу «Салавата Юлаева». Четвертый матч противостояния пройдет в воскресенье, 29 марта, в Уфе.

Арнольд Кабанов