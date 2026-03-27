Минздрав утвердил правила наставничества для выпускников медвузов

Минздрав утвердил порядок обязательного наставничества для выпускников медицинских вузов и колледжей, приступающих к работе после 1 марта 2026 года. Соответствующие приказы ведомства устанавливают перечень специальностей, сроки наставничества, а также правила трудоустройства молодых специалистов. Документы опубликованы на pravo.gov.ru. (1, 2).

Как разъяснили в пресс-службе ведомства, институт наставничества распространяется на всех выпускников основных профессиональных образовательных программ — от среднего профессионального образования до ординатуры. Ключевым условием является завершение обучения после 1 марта 2026 года при условии, что специальность включена в утвержденный ведомством перечень. Молодой специалист, прошедший первичную аккредитацию, заключает с медицинской организацией полноценный трудовой договор, размер заработной платы устанавливается в соответствии со штатным расписанием.

Наставничество будет организовано во всех медицинских учреждениях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Срок наставничества, уточнили в министерстве, составляет не более трех лет. Для специалистов, трудоустраивающихся в малых населенных пунктах, сельской местности, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, срок будет сокращен.

В ведомстве отметили, что работа наставника является добровольной и оплачивается в соответствии с Трудовым кодексом. Для молодых специалистов, пояснили в ведомстве, прохождение наставничества является условием допуска в дальнейшем к сдаче периодической аккредитации. В Минздраве также подчеркнули, что речь не идет о распределении: выпускник сам определяет медицинскую организацию для прохождения наставничества — это может быть любая государственная или частная клиника, участвующая в программе госгарантий. При этом никаких ограничений на работу по совместительству в другом учреждении нет, однако работа с наставником возможна только при трудоустройстве по основному месту работы. Для целевиков наставничество входит в срок работы по целевому договору.

Наталья Костарнова