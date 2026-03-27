В Орловской области сократился оборот ресторанов и кафе

Оборот общественного питания в Орловской области по итогам 2025 года составил 7,61 млрд руб. с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей. В сопоставимых ценах показатель снизился на 1,7% к уровню 2024 года.

Динамика фиксируется на фоне роста числа регистраций в отрасли. Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в прошлом году в регионе было зарегистрировано 131 юридическое лицо с профильным ОКВЭД при 596 действующих ИП и ООО. Прирост составил 22%.

Эксперты связывали увеличение регистрационной активности не с расширением рынка, а с изменением налоговой нагрузки. По словам участников рынка, в 2025 году начал действовать механизм налогообложения с НДС по ставке 5% для компаний с годовой выручкой до 60 млн руб. На этом фоне предприниматели, по оценкам участников рынка, начали дробить бизнес. Практика предполагает регистрацию нескольких юридических лиц на одну точку. В таких случаях одна компания осуществляет продажу продукции, другая — сопутствующих товаров, включая алкоголь. Это позволяет формально снижать выручку каждого из юрлиц и сохранять льготную ставку налога.

Анна Швечикова