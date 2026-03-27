Летнему сезону отсыпают песок

Почти 1 млрд руб. и 2 млн куб. м песка потребуются для засыпки пляжей Анапы. Такие оценки дали эксперты, опрошенные “Ъ FM”. Речь об инициативе Роспотребнадзора провести дополнительную отсыпку слоем до 0,5 м.

При этом итоговая стоимость будет зависеть от качества песка, отметил председатель местного отделения «Опоры России» в Анапе Кирилл Ирченко:

«Жители здесь не очень позитивно воспринимают эту историю, ведь получается, что наш ракушечный красивый песок замещается на обычный строительный. Есть такая гипотеза. Но у меня есть еще один вопрос. В Анапе море регулярно штормит. В какой-то момент весь этот песок перемешается, поднимется.

Я практически каждый день бываю на песчаных пляжах. И на данном этапе я не вижу вообще потребности в каких-то дополнительных работах, потому что уже достаточно много всего просеялось, плюс природа сама помогла очиститься, было много штормов. То есть сейчас пляжи уже вроде достаточно чистые.

Их площадь составляет 42 тыс. кв. м. Соответственно, для того чтобы засыпать всю площадь слоем в 0,5 м, потребуется потратить на карьерный песок 378 млн руб., речной — 441 млн руб. Морской обойдется в 861 млн руб.».

Пляжи Анапы планируют открыть к началу лета впервые с 2024-го. Они не работали с момента крушения танкеров в Черном море. Впрочем, глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что несмотря на активные усилия по очистке побережья от последствий разлива мазута, текущие результаты недостаточны для возобновления пляжного отдыха.

Насколько Анапа готова к летнему сезону? Эколог, основатель «Центра чистой природы 12-15» Александр Люкшин считает прогнозы властей крайне оптимистичными:

«На данный момент у нас ведется работа по очищению анапской пересыпи. В воде я не увидел никаких признаков мазута либо новых выбросов. Но объективную картину могут дать только соответствующие пробы. На глаз этого можно не увидеть. Большой выброс случился в феврале, то есть были прямо пятна мазута. В данный момент много мусора, который вынесло штормами, и сейчас наша группа волонтеров занимается очищением от него, в том числе там попадается замазученный мусор.

В прошлом году во время жары, естественно, люди ходили купаться, несмотря на предостережения и запретительные таблички. К тому же береговая линия очень длинная, и понять, кто и где плавает, достаточно сложно. При этом размещались фотографии того, как темнеют, например, ступни после таких процедур. Потому что вроде бы пляж и чистый, но мазут может оказаться глубже. И когда прогревается песок, то он может попасть на кожу, это опасно».

Из-за разлива мазута в конце 2024-го туротрасль потеряла порядка 700 млн руб., сообщали источники “Ъ”. При этом, по данным Ассоциации туроператоров, почти 4 млн россиян в прошлом году не поехали на побережье Краснодарского края. Сейчас цены на отели в Анапе остаются на уровне прошлого года, но могут вырасти примерно на четверть после открытия пляжей, отмечают опрошенные “Ъ FM” отельеры. При этом глубина бронирований увеличилась примерно на треть год к году, рассказал управляющий сети отелей Anapa-Sochi Family Владимир Иванов:

«К моменту объявления о возможном открытии пляжей с 1 июня у нас на некоторые даты уже все распродано на 100%. То есть люди, которые ездят в Анапу, в одной вселенной живут, а официальные власти, которые объявляют о закрытии и открытии пляжей, — находятся в параллельной.

Бронирования активно начались еще в декабре 2025 года, и многие номера уже распроданы, то есть спрос довольно высокий.

Я бы его оценил примерно на уровне 2023 года. Явно в итоге он составит где-то в районе 3/4 от показателей 2024-го. При этом местные блогеры ежедневно мониторят ситуацию и фактически рассказывают с видеоотчетами, чистые ли пляжи или не очень».

Экологическая катастрофа в Черном море произошла в декабре 2024 года. Тогда в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, которые перевозили свыше 9 тыс. тонн мазута. После волны стали выносить нефтепродукты на побережье Крыма и Кубани.