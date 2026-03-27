Фурнье-Бодри и Сизерон лидируют после ритм-танца на чемпионате мира

Французские фигуристы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон выиграл ритм-танец на чемпионате мира, который проходит в Праге. За свое выступление дуэт получил 92,74 балла.

Вторыми идут канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, показавшие результат 86,45 балла. Тройку лучших замкнули британские фигуристы Лайла Фир и Льюис Гибсон, набравшие 85,09 балла. С произвольным танцем дуэты выступят 28 марта, в заключительный день турнира.

Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон встали в пару в 2025 году. Вместе они выиграли Олимпийские игры, чемпионат Европы и стали вторыми в финале Гран-при. Ранее Сизерон выступал в дуэте с Габриэлой Пападакис. Французы являются победителями (2022) и серебряными призерами (2018) Олимпийских игр. Также на их счету по пять золотых медалей чемпионатов мира и Европы.

Таисия Орлова