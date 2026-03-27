Евгений Маргулис, Reflex, выставка Валерия Чтака и вечер Александра Олешко

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать Евгения Маргулиса, группу Reflex, песни The Prodigy м Metallica. В музеях — увидеть работы Валерия Чтака и раритеты из коллекции Вадима Вольфсона. На театральных площадках — посетить спектакли «Мастер и Маргарита» и «Мертвые души», побывать на шоу «Уральские пельмени» и творческом вечере Александра Олешко . В кино — посмотреть индийские фильмы и культовый фильм «Беспечный ездок». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов , Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов , Коммерсантъ

Концерты

В субботу, 28 марта, в клубе EverJazz выступит группа Red Satchel. «В этот вечер вас ждет оригинальный коктейль из блюза, блюз-рока и рок-н-ролла»,— обещают организаторы. Билеты от 1,3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа Sara

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Группа Sara

В клубе «Нирвана» 28 марта выступит Sara — одна из немногих российских групп, затрагивающая темы психологии человека, раскрывая их прямо и доступно. Как говорится в описании, мрачная рок-музыка с нотками готики, перегруженной гитарой и синтами заставляет почувствовать себя главным героем драматического фильма. Билеты от 1,1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клуб "Нирвана"

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Клуб "Нирвана"

В клубе «Нирвана» 30 марта, в понедельник, выступит группа из Санкт-Петербурга «Молодость внутри». Ее творчество сочетает в себе разные жанры музыки, среди которых: экспериментальный инди-рок, рэп, электроника, поп-рок и национальные мотивы. Билеты от 3,5 тыс. до 4 тыс. руб.

В клубе EverJazz 31 марта состоится концерт трио Provans с новой программой «Солнце Парижа». Музыканты исполнят лучшие образцы французской эстрады, джаз-мануш, «новый мюзет», мелодии из известных французских кинолент и инструментальные версии песен Эдит Пиаф и Шарля Азнавура. Яркой нотой в программе станут авторские композиции аккордеониста Евгения Гуренко. Стоимость билета 1,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Маргулис

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Евгений Маргулис

Во Дворце молодежи 31 марта выступит Евгений Маргулис, которого называют легендой русского рока и одним из главных блюзменов страны. Он известен своим участием в таких рок-группах, как «Машина времени» и «Воскресение», выпускал сольные альбомы, а сейчас ведет «Квартирник НТВ». Билеты от 3 тыс. до 7,5 тыс. руб.

На сцене ККТ «Космос» 2 апреля выступит «Metallica Show S&M Tribute» с симфоническим оркестром. Классика и современность сливаются в единое целое и предстают перед слушателями в своей неповторимой мистической красоте. В программе каверы на ранние песни представителей «Большой четверки трэш-метала», в которых эмоции превалируют над содержанием, так и более поздние, спокойные альбомы. Билеты — от 1,5 тыс. руб. до 6 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солистка группы Reflex Ирина Нельсон

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Солистка группы Reflex Ирина Нельсон

Во Дворце молодежи 2 апреля состоится концерт культовой группы 2000-х Reflex с большим сольным концертом «25 лет Reflex». Организаторы обещают два часа хитов, а также самые новые песни. Билеты от 1,8 тыс. до 5 тыс. руб.

В клубе «Свобода» 2 апреля группа «Слот», одни из «старичков» альтернативного металла в России, выступит в рамках The Best X10 Tour. В программе будет как надрывный скрим, так и мелодичное пение, присущие спокойной лирике группы. Билеты — от 2,6 тыс. до 3,8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Музей андеграунда

В Музее андеграунда 2 апреля выступит долгожданный саунд-десант из Челябинска — легендарный «Новый художественный ансамбль» (НХА), который представит специальный нойз-проект Sopromat. Перформанс начнется в пространстве выставки «Из ниоткуда в никуда или Музыка на задворках. Неофициальное искусство Челябинска 1987-2000» и продолжится в лекционном зале музея. Стоимость: 800 руб. (одиночный билет), 1200 руб. (парный)

В клубе «Свобода» 3 апреля состоится фестиваль «Prodigy Con», вдохновленный творчеством The Prodigy. Все хиты группы за одну ночь, а также лучшее из мира электронной музыки за последние 30 лет от ведущих диджеев страны и региона. Хедлайнеры Teddy Killerz, Дима Горди, Mage. Билеты — от 1,7 тыс. до 5 тыс. руб.

В Музее андеграунда 3 апреля, в пятницу, состоится квартирник барабанщика Александра Андрюшкина, игравшего в таких панк-группах, как «Гражданская оборона», «Инструкция по выживанию», «Черный Лукич». Он предстанет перед публикой в несколько ином амплуа — Доброго Сказочника, который поделится своими воспоминаниями, удивительными историями и добрыми песнями своих старых друзей. Стоимость билета — 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работы художника Валерия Чтака

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Работы художника Валерия Чтака

Выставки

С 1 апреля в арт-галерее Ельцин-центра начнет работу персональная выставка известного московского художника Валерия Чтака (1981–2024). Его работы будут показаны в Екатеринбурге впервые. Работы Валерия Чтака безошибочно узнаваемы. Характерный прием художника — совмещение на плоскости изображения и текста. Мастер емких метафор, художник описывал искусство «как трудно ухватываемый момент». Поверхностью для работы Валерия Чтака становились не только холсты, но и доступный гофрокартон, предметы обычного интерьера и вещи — столешницы, стулья, скейтборд, чемодан. Билет в галерею стоит 300 руб.

В музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (площадка Свердловского областного краеведческого музея имени Клера) с 1 апреля откроется выставка «Звук. Почерк. Судьба». Впервые в Екатеринбурге публике будут представлены раритетные предметы из частной коллекции известного московского хранителя исторических ценностей Вадима Вольфсона. Среди экспонатов особое место займут личные вещи семьи последнего императора. Кроме того, на выставке будут представлены подлинные автографы Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Александра Блока; коллекция чернильных перьев XIX века. Билеты — от 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец молодежи

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Дворец молодежи

Спектакли

Во Дворце молодежи 28 марта покажут спектакль «Мастер и Маргарита» режиссера Анатолия Добрынина. В ролях: Владимир Бегма, Вадим Гайдуковский, Татьяна Смирнова, Мария Маковецкая, Антон Наумов, Наталья Гончарова, Сергей Астахов, Мария Гуськова, Илья Лисицин. Спектаклю «Мастер и Маргарита» уже 20 лет, он давно заслужил репутацию самого популярного спектакля в странах СНГ и зарубежья, побившего все известные рекорды зрительского спроса и кассовых сборов. Билеты от 1,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец культуры железнодорожников

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Дворец культуры железнодорожников

Во Дворце культуры железнодорожников 2 апреля Московский драматический театр покажет спектакль «Мертвые души». Зрителей ждет свежая и злободневная интерпретация поэмы Николая Гоголя. «Отправляйтесь в захватывающее странствие по просторам России вместе с предприимчивым и очаровательным Чичиковым, который ищет пути к обогащению. Эта постановка позволит увидеть актуальные проблемы современного общества сквозь призму классического произведения»,— обещают организаторы. Билеты от 1,4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Олешко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Олешко

В Свердловском театре музыкальной комедии 2 апреля состоится творческий вечер Александра Олешко «Настроить настроение». Народный артист России приглашает провести вечер под аккомпанемент из любимых всеми старых и зажигательных новых песен, послушать байки и забавные истории из его жизни, зарядиться позитивом и хорошим настроением. Билеты от 3,5 тыс. до 9 тыс. руб.

В Дворце молодежи 3 и 4 апреля выступят участники шоу «Уральские пельмени» с программой «Мастер на все звуки». Билеты от 4,5 до 9 тыс. руб.

Театр «Провинциальные танцы» 3 и 4 апреля покажет пластический спектакль «Времена года». Стихийный диалог танца с музыкой Антонио Вивальди без переводчика сквозь 300 лет с неминуемой обоюдной трансформацией. Очевидная цикличность и невероятная переменчивость, относительная непогода и абсолютная красота. Времена года сменяют друг друга, словно переживания человека. Кто ты сегодня: меланхолия в багровых тонах или кураж в откровенных лучах солнца? Билеты от 800 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кино

В Ельцин-центре 27-28 марта проходит Индийский кинофестиваль, посвященный работам известного индийского кинорежиссера, лауреата премии «Оскар» Сатьяджита Рая. В рамках фестиваля будут показаны четыре классических фильма, затрагивающих различные темы, включая индийскую культуру, философию и современные социально-экономические условия в Индии. Среди них: «Джой Баба Фелунатх» (1979), «Маханагар» (1963), «Наяк» (1966), «Чарулата» (1964).

В Музее андеграунда 31 марта в рамках цикла «Новый Голливуд» покажут культовый фильм «Беспечный ездок» (1969) Денниса Хоппера. История следует за двумя байкерами — Уайаттом по прозвищу Капитан Америка и Билли, — которые отправляются в путешествие через всю страну после удачной сделки с наркотиками, мечтая о свободе и жизни без правил. К просмотру фильма прилагается лекция кинокритика Михаила Витушко. Стоимость: 500 руб. (полный билет), 250 руб. (льготный)

Подготовил Николай Яблонский