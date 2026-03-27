В Краснодаре прокуратура потребовала изъять имущество главы краевого фонда ОМС

Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Краснодарского края Надежда Губриева стала ответчицей на процессе по изъятию имущества высокопоставленных чиновников от медицины, сообщил “Ъ” один из участников судебных слушаний. Основным ответчиком по иску прокуратуры является бывший министр здравоохранения края Евгений Филиппов, который вместе с доверенными лицами владеет активами более чем на 1 млрд руб.

Антикоррупционный иск надзорного ведомства был подан в суд в конце прошлой недели, в качестве ответчиков указаны Евгений Филиппов, его брат, сын, бывшая жена и ее родственники. На заседании 27 марта суд привлек в качестве ответчиков еще девять человек, в том числе главу ТФОМС Надежду Губриеву, бывшего заместителя министра Ларису Кадзаеву, а также предпринимателя Алексея Золина, сына бывшего вице-губернатора по социальным вопросам Галины Золиной. Прокуратура требует обратить в доход государства принадлежащие ответчикам доли в компаниях «Центр профилактической медицины», «СП Медтехника», «Миди» и других.

Ранее “Ъ” стало известно, что в числе объектов недвижимости, перечисленных в иске к семье Евгения Филиппова, упомянуты квартиры в элитных жилых комплексах Краснодара и Сочи, а также коммерческая недвижимость, которая сдается в аренду. Экс-министр находится под стражей по обвинению в мошенничестве на сумму 7 млн руб. при получении зарплаты за преподавательскую деятельность.

Анна Перова, Краснодар