Воронежского предпринимателя осудили за махинации на космодроме Восточный

Центральный райсуд Воронежа признал бывшего генерального директора ООО «Полимер-ресурс-Воронеж» Юрия Гончара виновным в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ) и назначил ему два года принудительных работ. Об этом «Ъ» сообщили в суде.

В основу уголовного дела господина Гончара легли обстоятельства работы по договору «Полимер-ресурс-Воронеж» с АО «Крокус Интернешнл», которое ведет строительство первого этапа аэропортового комплекса на территории космодрома Восточный в Амурской области на площадке №5. В 2021 году воронежская компания получила контракт на корректировку проектной документации и инженерные изыскания. В качестве аванса фирме перечислили 65 млн руб., и она приступила к работе.

Для исполнения обязательств «Полимер-ресурс-Воронеж» арендовал у алтайского ООО «Торговый сервис» специализированную технику с экипажем: десять самосвалов, два погрузчика, автобус, экскаватор и бульдозер. Воронежская компания задолжала поставщику более 7 млн руб. Алтайская фирма добилась взыскания этой суммы в суде. Долг позже стал основанием для возбуждения уголовного дела: следствие посчитало, что Гончар, располагая деньгами и злоупотребляя доверием контрагента, умышленно уклонился от исполнения своих обязательств по договору аренды специализированной техники, чем нанес ущерб в особо крупном размере. Вину предприниматель не признал.

Уголовное дело рассматривалось больше года. За это время компания «Полимер-ресурс-Воронеж» была признана банкротом, а ее бывший руководитель получил иск о субсидиарной ответственности за 229 млн руб. долгов предприятия.