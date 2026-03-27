США планируют высадить человека на Луну до 2030 года

США планируют высадить человека на Луну в ближайшие четыре года. Об этом заявила президент SpaceX Гвинн Шотсвелл.

Президент SpaceX Гвинн Шотсвелл

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент SpaceX Гвинн Шотсвелл

«Я думаю, что мы высадим людей на поверхность (Луны.—“Ъ”) до 2030 года», — рассказала госпожа Шотсвелл газете Time. Она добавила, что в создании инфраструктуры на Луне SpaceX будет задействовать роботов.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала о планах SpaceX осуществить первую беспилотную посадку корабля Starship на Луну в марте 2027 года.

В феврале глава SpaceX Илон Маск заявлял, что намерен в течение 10 лет построить на Луне саморазвивающийся город. Он отметил, что компания планирует начать работу по строительству города на Марсе через 5–7 лет.