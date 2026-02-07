WSJ: SpaceX отложила миссию к Марсу для полета на Луну

Американская аэрокосмическая корпорация SpaceX отложила запланированную на этот год миссию к Марсу, чтобы реализовать программу NASA по полету на Луну. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников газеты, SpaceX планирует провести миссию по беспилотной посадке на Луну в марте 2027 года. Основатель SpaceX Илон Маск до этого называл лунные проекты «отвлекающим маневром». Компания планировала отправить пять кораблей Starship к Марсу в конце 2026 года.

При этом в течение прошлого года NASA усилило давление на SpaceX, настаивая на приоритетной реализации лунной миссии, сообщили источники. В результате компания решила перенести планы по полету к Марсу и сосредоточиться на выполнении обещаний, рассказали собеседники WSJ.

Корректировка стратегии совпала с объединением SpaceX с ИИ-стартапом Илона Маска xAI, сообщила газета. Аэрокосмическая корпорация рассматривает возможность создания орбитальных дата-центров с использованием технологий ИИ, а также подготовку к IPO в 2026 году. Илон Маск считает, что развитие технологий для космических дата-центров может стать источником финансирования создания лунной базы и последующих программ по освоению Марса.

Первый пилотируемый полет NASA по программе исследования Луны «Артемида» запланирован на апрель 2026 года, однако источники Reuters сообщали, что запуск может состояться в феврале. NASA намерена провести три полета: непилотируемый вокруг Луны (Artemis I), пилотируемый вокруг Луны (Artemis II) и полет с высадкой экипажа астронавтов у южного полюса спутника Земли (Artemis III). Второй и третий полеты переносили из-за обнаруженных недостатков в системах жизнеобеспечения и теплового экрана космического корабля Orion.