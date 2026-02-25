Бюджет оплатит дорогу к комплексу липецкой ГК «Трио» за 371 млн
Администрация Тербунского округа Липецкой области объявила конкурс на строительство новой подъездной дороги до животноводческого комплекса ООО «Трио молоко» (подконтрольно аграрной ГК «Трио» семьи Евгении Уваркиной) в селе Покровское. Начальная стоимость контракта — 371,4 млн руб. Окончание подачи заявок — 12 марта, итоги торгов подведут 17-го. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Источники финансирования — муниципальный, областной и федеральный бюджеты. Победителю конкурса предстоит построить дорогу от кромки проезжей части трассы регионального значения Тербуны — Покровское — Борки до въезда на территорию комплекса. Проектную документацию подготовило липецкое ООО «Геоград», принадлежащее Владимиру Катаеву и Ирине Косолаповой. Общая протяженность дороги — 5,6 км, ее пропускная способность должна составлять 621 автомобиль в час. Приступить к работам необходимо 1 мая 2026 года, а завершить их — 30 июня 2027-го. Гарантийный срок составляет от трех месяцев до десяти лет.
По данным Rusprofile, ООО «Трио молоко» зарегистрировано в 2022 году в Липецкой области. Основной вид деятельности — разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Управляющая организация — «ГК Трио» (95,2% долей — находятся под обременением). Еще 4,8% — у структуры Сбербанка «Сбербанк инвестиции». Выручка в 2024 году составила 460,9 млн руб., чистая прибыль — 40,3 млн руб.
ООО «ГК Трио» было зарегистрировано в 2009 году в Липецкой области для ведения деятельности в области права и бухгалтерского учета. Уставный капитал — 2,3 млрд руб. Директор — Геннадий Уваркин. Доли общества в разных процентных соотношениях принадлежат девяти лицам. Наибольшая — у Елены Латышевой (сестра сенатора от Липецкой области Евгении Уваркиной). Также в числе учредителей — Николай Захватаев, Геннадий Уваркин и Евгения Уваркина, Олег Канищев, Александр Ретинский, Елена Турбанова, Артем Шумейко и Вячеслав Бородин. Все доли находятся под обременением. Выручка компании в 2024 году составила 2 млрд руб., прибыль — 2,2 млрд руб.
В июне 2025 года стало известно о привлечении заемного финансирования для реализации липецкого проекта по созданию туристической инфраструктуры в сафари-парке «Олений». Стоимость проекта оценивалась в 5 млрд руб. Инициатором выступала Елена Латышева.
