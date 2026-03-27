PNA: Филиппины и Китай возобновят переговоры по Южно-Китайскому морю

Филиппины и Китай намерены возобновить двусторонние переговоры по Южно-Китайскому морю. Об этом сообщает агентство Philippine News Agency (PNA) со ссылкой на министерство иностранных дел Филиппин.

«Министерство иностранных дел Филиппин в пятницу подтвердило, что Филиппины и Китай возобновят двусторонние переговоры по Южно-Китайскому морю 28 марта в городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь в Китае»,— пишет PNA.

Министр иностранных дел по политическим вопросам Лео Эррера-Лим заявил, что в настоящее время обе стороны разрабатывают повестку дня, которая будет включена в 11-е заседание филиппино-китайского двустороннего консультативного механизма.

Ожидается, что стороны обсудят несколько тем для сотрудничества, включая динамику в отношении Кодекса поведения в Южно-Китайском море. Лео Эррера-Лим сказал, что обе стороны сосредоточат свое внимание на обмене мнениями о развитии событий на жизненно важном водном пути.

Напряженность в отношениях между Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море неуклонно растёт с 2022 года. Конфликт между Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море обостряется из-за территориальных споров вокруг рифов и островов. Ключевыми точками напряженности являются риф Скарборо (остров Хуанъянь) и Вторая отмель Томаса (архипелаг Спратли), на которые претендует Китай. Филиппины, пытаясь противостоять Пекину, укрепляют оборонное сотрудничество с США и другими странами.

Анастасия Домбицкая