В Сочи стартовал фестиваль адаптивных видов спорта при поддержке ДоброFON

В четверг, 26 марта, на площадках Южного федерального центра спортивной подготовки «Юг-спорт» в Сочи начался III Международный фестиваль адаптивных видов спорта «Импульс». Участие в нем примут более 2 тыс. спортсменов из 30 регионов России, а также Армении, Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана.

Соревнования на фестивале, титульным партнером которого является благотворительная программа ДоброFON букмекерской компании FONBET, охватят 20 видов спорта. Среди них, помимо классических видов и командных игр, будут интеллектуальные дисциплины.

Участниками фестиваля «Импульс» станут самые разные категории людей: люди с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью, дети, молодёжь и взрослые из интернатов, социальных учреждений, детских домов и приёмных семей, а также некоммерческие и общественные организации со всего мира. Спортсменов и гостей фестиваля помимо состязаний ожидают увлекательные шоу-программы, познавательные экскурсии, захватывающие конкурсы и множество других сюрпризов.

III Международный фестиваль адаптивных видов спорта «Импульс» продлится до 29 марта.

Арнольд Кабанов