Более 120 культурных объектов в Иране повреждены в результате атак Израиля и США
По меньшей мере 120 культурным объектам в Иране был нанесен ущерб в результате американо-израильской войны. Об этом сообщил глава комитета по культурному наследию городского совета Тегерана Ахмад Алави.
Последствия удара по Тегерану
Фото: Vahid Salemi / AP
«По меньшей мере 120 музеев, исторических зданий и культурных объектов в различных провинциях стали непосредственными мишенями и получили серьезные повреждения»,— цитирует господина Алави агентство Fars.
Среди мест, подвергшихся атакам, дворец Голестан, дворец Саадабад, Мраморный дворец и Военный музей.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате атак в Иране были убиты верховный лидер Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных командиров. По данным Fars, погибло более 1,3 тыс. гражданских лиц, в том числе по меньшей мере 210 детей. По всему Ирану было повреждено более 92 тыс. гражданских объектов.