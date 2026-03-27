Более 120 культурных объектов в Иране повреждены в результате атак Израиля и США

По меньшей мере 120 культурным объектам в Иране был нанесен ущерб в результате американо-израильской войны. Об этом сообщил глава комитета по культурному наследию городского совета Тегерана Ахмад Алави.

Последствия удара по Тегерану

Фото: Vahid Salemi / AP Последствия удара по Тегерану

«По меньшей мере 120 музеев, исторических зданий и культурных объектов в различных провинциях стали непосредственными мишенями и получили серьезные повреждения»,— цитирует господина Алави агентство Fars.

Среди мест, подвергшихся атакам, дворец Голестан, дворец Саадабад, Мраморный дворец и Военный музей.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате атак в Иране были убиты верховный лидер Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных командиров. По данным Fars, погибло более 1,3 тыс. гражданских лиц, в том числе по меньшей мере 210 детей. По всему Ирану было повреждено более 92 тыс. гражданских объектов.

Анастасия Домбицкая