На аукционы по продаже активов бывшего губернатора Юревича никто не подал заявок

Аукционы по продаже активов компаний «Родник», «Проспект» и ГК «Содействие» общей стоимостью 12 млрд руб. бывшего губернатора Челябинска и основателя агрохолдинга «Макфа» Михаила Юревича признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Это следует из данных портала «ГИС Торги».

Компания «Родник», оцененная в 8,2 млрд руб., включает торгово-развлекательный комплекс с одноименным названием, торгово-развлекательный комплекс «Алмаз» и отель Radisson Blu. Активы ООО «Проспект» оцениваются в 3,8 млрд руб., помещения компании с 2018 года сдаются в аренду крупным ритейлерам. Также не состоялись торги по продаже 100% доли в компании «Содействие», активы которой оценивались в 6,2 млн руб.

Дело против Михаила Юревича возбудили в 2017 году. Экс-губернатора обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. По версии следствия, господин Юревич и совладелец «Макфы» Вадим Белоусов получали деньги от подрядчиков за покровительство при ремонте и строительстве дорог в Челябинской области. Сумма взяток превысила 3,2 млрд руб. Саму «Макфу» национализировали в мае 2024 года.