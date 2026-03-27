Владелец НЛМК Владимир Лисин отозвал иск к МИД Канады

Председатель совета директоров и основной владелец ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК (MOEX: NLMK)) Владимир Лисин отказался от иска к МИД Канады. При этом бизнесмен пока остается в санкционном списке страны.

Напомним, в январе 2026 года господин Лисин подал иск в Федеральный суд Канады с просьбой обязать местный МИД ускорить рассмотрение обращения бизнесмена о снятии с него канадских санкций. Под ограничительные меры Канады бизнесмен попал 13 июня 2025 года. В июле он обратился в МИД страны за исключением из списка, в сентябре направил дополнительные пояснения и документы, а в декабре отдельно попросил министра вынести решение без дальнейшей задержки.

Министерство должно было рассмотреть заявление в течение 90 дней, но к дате обращения с иском прошло уже 168 дней. Считая бездействие министра иностранных дел Канады «неразумным и противоречащим закону», истец просил суд обязать МИД незамедлительно вынести решение по его делу.

Согласно информации, появившейся в карточке дела на сайте Федерального суда Канады, Владимир Лисин отозвал свой иск 16 марта, другие участники (генпрокурор и министр иностранных дел) против этого не возражали. Отзыв иска может объясняться тем, что МИД уже вынес решение по обращению бизнесмена, не дожидаясь решения суда о принуждении. Поскольку господин Лисин до сих пор числится в канадском санкционном списке, вероятно, министерство отклонило его обращение.

Варвара Кеня