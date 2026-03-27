Рубио рассказал о стремлении Трампа поскорее урегулировать конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп стремится к достижению прекращения огня и урегулированию российско-украинского конфликта путем переговоров. Об этом глава Госдепа Марко Рубио сообщил на встрече G7.

«Сегодня на встрече G7 я подтвердил, что президент Трамп привержен достижению прекращения огня и урегулированию российско-украинского конфликта путем переговоров как можно скорее»,— написал Марко Рубио в соцсети X.

Сегодня в парижском предместье Во-де-Серне проходит встреча министров иностранных дел стран «Группы семи». Как сообщало агентство AFP со ссылкой на источник, ожидается, что встреча завершится без совместного заявления. По его информации, председательствующая на встрече Франция опубликует собственное заявление.

Анастасия Домбицкая