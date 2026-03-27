Главы МИД Армении и Азербайджана позитивно оценили ход урегулирования отношений

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым.

«Министры с удовлетворением отметили позитивное развитие в процессе дальнейшего урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном»,— сообщили в армянском внешнеполитическом ведомстве.

Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов также обсудили вопросы сотрудничества на региональных и многосторонних платформах.

Армения потеряла контроль над Карабахом по итогам азербайджанской военной операции в сентябре 2023 года. После этих событий Азербайджан и Армения согласовали мирный договор. Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном было парафировано в Вашингтоне 8 августа при участии президента США Дональда Трампа. Документ пока не подписан: перед этим азербайджанская сторона требует изменения армянской конституции, в которой содержится пункт о Нагорном Карабахе.

