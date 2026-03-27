Bloomberg: Euroclear смягчил правила для держателей российских бумаг

Бельгийский депозитарий Euroclear смягчил правила проведения платежей, связанных с замороженными российскими ценными бумагами. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник.

По словам собеседника агентства, Euroclear одобрил некоторые транзакции, выгодные иностранным инвесторам, у которых нет гражданства США, без разрешения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина. Депозитарий внес это изменение после консультаций с властями, сообщил источник.

Юристы Глеб Бойко из московского адвокатского бюро NSP и Роланд Мойерсонс из Брюсселя, специализирующийся на европейском санкционном праве, заявили Bloomberg, что Euroclear уведомил их о новом подходе. По словам господина Бойко, разъяснение поступило в конце 2025 года. Оба юриста представляли интересы клиентов, которые пытались вернуть замороженные депозитарием деньги.

Теперь, когда Euroclear отменил требование о получении разрешения США в некоторых случаях, юристы ожидают, что больше инвесторов потребуют возврата средств, накопленных за четыре года военных действий России на Украине, пишет агентство.

Согласно обновленным правилам, Euroclear может осуществлять долларовые платежи без разрешения США только при условии одобрения транзакции бельгийскими властями и отсутствия участия граждан США, утверждают юристы и источник. По их словам, после этого депозитарий сможет обработать транзакцию внутри компании, и каждый запрос будет рассматриваться в индивидуальном порядке специальной группой.

«Это создает форму обмена активами, которая до сих пор действовала только на российской стороне, в то время как европейский сегмент на практике оставался заблокированным, несмотря на наличие правовой базы»,— заявил агентству господин Бойко.

Из €193 млрд ($223 млрд) российских активов, замороженных в Euroclear, около €13 млрд принадлежат частным инвесторам из РФ, указывает Bloomberg.

Страны ЕС и G7 заморозили около €300 млрд российских активов после начала военной операции на Украине. В декабре 2025 года Банк России подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы на 18,17 трлн руб. 3 марта российский Центробанк оспорил в суде Люксембурга регламент Евросоюза о бессрочной блокировке активов РФ, принятый 12 декабря прошлого года.