В Научно-техническом центре подмосковной Дубны произошел пожар

В Научно-техническом испытательном центре в Дубне произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспас» в Telegram-канале.

По данным ведомства, возгорание произошло в складских помещениях. На месте работают спасательные службы. Как сообщили ТАСС в региональном МЧС России, горел станок и масло вокруг него на площади 40 кв. м. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

В Дубне находятся два научно-технических исследовательских центра — ООО «НТИЦ Апатэк-Дубна» (композитные материалы) и ООО «НТИЦ Нанотех-Дубна» (нанотехнологии). В каком именно центре произошел пожар, не уточняется.