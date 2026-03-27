Обязательное оснащение ввозимых в РФ физлицами авто кнопками SOS перенесли

Минпромторг сообщил о переносе обязательной установки кнопки SOS с подключением к системе ЭРА-ГЛОНАСС в автомобилях.

«Введение обязательного оснащения транспортных средств, ввозимых физическими лицами, устройствами вызова экстренных оперативных служб с подключением к системе ЭРА-ГЛОНАСС с 1 апреля 2026 года не планируется и переносится на более поздний срок»,— сказали в министерстве (цитата по «РИА Новости»). Проект постановления проходит межведомственное согласование.

Власти рассматривают возврат обязательной установки устройства для всех ввозимых автомобилей, включая машины, оформленные на частных лиц. Речь идет о терминале, который при ДТП автоматически передает сигнал экстренным службам. Сейчас требование действует только для юрлиц. Частные импортеры пользуются мораторием до конца 2027 года. Минпромторг предлагал отменить его досрочно.