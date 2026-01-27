Минпромторг дожимает кнопку SOS

Власти хотят вернуть кнопку SOS во все автомобили, которые завозят в Россию. Речь о терминале ЭРА-ГЛОНАСС, который в случае ДТП позволяет оперативно вызвать экстренные службы. Сейчас требование о его наличии распространяется только на юрлица. Частные продавцы, которые ввозят машины из-за границы, пользуются мораторием, действующим до конца 2027 года. Однако Минпромторг предложил вернуть кнопку SOS досрочно. Если соответствующие поправки одобрят, то при отсутствии терминала машину нельзя будет поставить на учет уже с 1 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В Минпромторге объяснили порталу Autonews.ru, что это нужно для снижения смертности на дорогах. По данным властей, установка системы стоит около 30 тыс. руб. Но на самом деле средняя цена работ в два раза выше, отметил основатель компании E.N Cars Евгений Забелин: «За 30 тыс. руб. кнопку установить в автомобиле невозможно. Реальная рыночная цена этой услуги — 60-70 тыс. руб. Вторая сложность в том, что, к сожалению, само устройство никоим образом не подходит под современные автомобили. Оно портит внешний вид, выглядит, мягко говоря, не очень красиво. Но серьезных технических сложностей для установки нет. На эту кнопку нужно вывести питание, ну и обязательно ее протестировать. Там иногда бывает проблема со связью, не всегда она корректно срабатывает. Сейчас автомобили из-за границы приезжают без этого терминала. Все салоны эти кнопки в любом случае устанавливают уже здесь. Подрядчиков и предложений довольно много. Покупаете устройство и устанавливаете ее в соответствующем сервисе».

Мораторий на обязательную установку кнопки SOS ввели в 202 году из-за дефицита необходимых микросхем. Как сообщили в Минпромторге, сейчас проблема решена. Раньше продавцы легко обходили это требование, рассказал основатель проекта AvtoRevizorro Кирилл Чернов: «Нужно будет смотреть на практику. Когда в последний раз требовали кнопку SOS, то в реальности ситуация выглядела следующим образом. Вы привозили машину, растаможивали ее, получали на нее все документы, и дальше вам вместе с ПТС-кой выдавали еще коробочку. В ней лежал тот самый блок с заветной кнопочкой SOS, который надо было бы поставить в авто, подключить и убедиться, что он работает. По факту же всё это просто кидали в багажник и дальше так ездили, потому что при постановке на учет никто не проверял наличие этой системы, ее работоспособность,. Поэтому это была просто формальность. Как сейчас это будет работать, увидим.

Здесь, помимо отмены моратория, гораздо важнее то, как будут проверять эту кнопку и какие требования к ней предъявлять».

В случае принятия поправок Минпромторга кнопку SOS обяжут устанавливать даже тех, кто уже зарегистрировал машину в ГИБДД, объяснил автоюрист Лев Воропаев. По его словам, власти могут ввести дополнительную ответственность для водителей, у которых эта система не работает: «Были судебные разбирательства, когда потребители пытались вернуть автомобиль в салон, в котором его приобретали, в связи с тем, что не работала кнопка SOS. Но с учетом моратория суды отказывали в расторжении таких договоров. Что касается нынешних условий, то раз это устройство должно работать в автомобиле, значит, у потребителя есть основания для устранения этого недостатка и даже право вернуть машину в течение 15 дней после сделки. Что касается ответственности, раз Минпромторг предлагает вернуть эту систему, значит, будут введены соответствующие требования и предусмотрены некие санкции за их невыполнение».

По данным властей, сейчас кнопкой SOS оборудовано примерно 13 млн автомобилей или четверть от совокупного количества машин в России. “Ъ FM” направил запрос и ждет ответа от Министерства промышленности и торговли.

Никита Путятин