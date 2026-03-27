Один человек погиб и два ранены от атак беспилотников ВСУ в Белгородской области

При атаках ВСУ на Белгородскую область погиб один человек, еще два пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Маломихайловка Шебекинского округа дрон атаковал автомобиль — от полученных ранений мирный житель погиб на месте. В том же муниципалитете, в селе Нежеголь, от удара беспилотника по «Газели» пострадал водитель. Он получил осколочные ранения живота. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ. Транспортное средство повреждено.

В городе Грайвороне при отражении атаки БПЛА боец «Орлана» получил множественные осколочные ранения различных частей тела. Сослуживцы оказали ему первую помощь и доставили в Грайворонскую ЦРБ. Пострадавшего переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

За прошедшие сутки от атак ВСУ на Белгородскую область пострадали пять человек, в том числе 7-летняя девочка.

Кабира Гасанова