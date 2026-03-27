Британская полиция возобновила расследование по делу блогера Эндрю Тейта

Полиция графства Хартфордшир в Англии проведет повторное расследование по обвинениям в сексуализированном насилии против блогера и бывшего кикбоксера Эндрю Тейта, сообщает The Guardian.

Речь идет о преступлениях неоднократно привлекавшегося к ответственности Эндрю Тейта, предполагаемо совершенных в период с 2014 по 2015 год. В насилии блогера обвиняли три женщины. Сам он вину отрицал. Дело закрыли в 2019 году.

Дело господина Тейта возобновили в связи с тем, что у надзорного органа возникли вопросы из-за нарушений в ходе расследования. Регулятор в данный момент проверяет троих детективов, занимавшихся этим делом .

Екатерина Наумова