Филиппины и Франция подписали соглашение о присутствии иностранных войск

Филиппины и Франция подписали соглашение о статусе иностранных войск (SOVFA), которое предполагает присутствие войск на Филиппинах для проведения совместных мероприятий.

«Мы подписали соглашение о статусе иностранных войск между Филиппинами и Францией всего через год после того, как президент Фердинанд Маркос-младший уполномочил нас начать переговоры»,— говорится в сообщении Минобороны Филиппин. В военном ведомстве добавили, что президент призывал ускорить процесс ввиду важности отношений между двумя странами, а также между Филиппинами и Европой.

Манила уже давно заключила соглашение о размещении выездных сил (VFA) со своим союзником по договору Соединенными Штатами. В 2012 году было подписано соглашение SOVFA с Австралией, которая с тех пор также стала стратегическим партнером. Соответствующие соглашения также подписаны с Японией, Канадой и Новой Зеландией. Вскоре Манила планирует начать переговоры о подписании подобного соглашения с Великобританией.

