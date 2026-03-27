Журналисту Медведеву заочно дали 11,5 года за неисполнение обязанностей иноагента

Журналиста Сергея Медведева признали виновным по статье о неисполнении обязанностей иностранного агента. С учетом позиции прокуратуры его заочно приговорили к 11 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

Сергей Медведев (объявлен иноагентом) проходит по ч. 2 ст. 330.1 УК. Судом установлено, что журналиста дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП), но он продолжил распространять материалы в интернете без соответствующей маркировки.

В 2025 году журналисту заочно дали 10 лет колонии общего режима по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (ложные сведения о действиях российских вооруженных сил) и ч. 1 ст. 280.3 УК (дискредитация армии России). Кроме того, ему на пять лет запретили администрировать сайты.

Сергей Медведев (иноагент) — журналист, теле- и радиоведущий, политолог. Кандидат исторических наук. С 2002 по 2020 год работал профессором в НИУ ВШЭ. По данным на 2023 год преподавал в Карловом университете в Праге, где, еще будучи студентом, учился по обмену. В научные интересы господина Медведева (иноагент) входят новейшая история России, глобализация, а также постмодернизм в политике и искусстве.