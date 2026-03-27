Нижегородские присяжные снова оправдали тренера Николая Кукушкина

Четвертая по счету коллегия присяжных заседателей Нижегородского райсуда вынесла оправдательный вердикт тренеру по рукопашному бою Николаю Кукушкину. Судебный процесс проходил за закрытыми дверями, версию обвинения о причастности нижегородца к умышленному убийству присяжные единодушно признали недоказанной.

Напомним, в мае 2021 года на Николая Кукушкина и его друга Григория Артеменко, гулявших со своими спутницами по Большой Покровской улице, напали восемь росгвардейцев. В нетрезвом состоянии бойцы-контрактники стали приставать к женам двух друзей, в следствие чего завязался конфликт. Григорию Артеменко нанесли травмы, а тренер отмахивался от военнослужащих складным ножом и причинил одному из них смертельное ранение.

Присяжные в первом судебном процессе оправдали обвиняемого, но затем оправдательный приговор был отменен прокуратурой. Еще две коллегии были расформированы, в том числе и потому, что сторона обвинения оказывала на народных судей давление через родственника начальника отдела гособвинителей.

Повторный оправдательный приговор на основе вердикта присяжных судья Нижегородского райсуда огласит 10 апреля. Вероятно, прокуратура также будет его обжаловать.

