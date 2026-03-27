The Hatters, «Жена-еврейка» и «Мастерская Герасимова»

На предстоящей неделе в Челябинске пройдут концерты The Hatters, «Эпидемия», Владимира Кузьмина, Загира Зайнетдинова и оркестра Cagmo. В театрах представят спектакль «Ромео и Джульетта. Пилигримы Вероны», «Ревизор. Версия», «1935. Ровесники», «Жена-еврейка». На выставках покажут подлинные вещи советского кинорежиссера Сергея Герасимова, а в кинотеатрах — фильмы «Сеть» и «Дети леса 2».



Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Концерты

В Концертном зале им. Прокофьева 28 марта джазовая певица Софи Окран и трио Николая Кольцова представят программу «Движение души». В исполнении артистов прозвучат кавер-версии мировых хитов джаза, фанка и соула, включая произведения из репертуара Рэя Чарльза, Натали Коул и Чаки Хан. Вечер дополнит авторский материал с альбома «Море любви». Стоимость билета от 1,2 тыс. до 2 тыс. руб. 6+

На концертной площадке «Таганай» 29 марта состоится большой юбилейный концерт группы The Hatters в честь их десятилетия. Коллектив привезет программу из своих самых взрывных треков и лирических баллад. В своем творчестве группа использует духовые инструменты и скрипку. Стоимость билета от 3,5 тыс. до 6,5 тыс. руб. 16+

В «Центре международной торговли» 29 марта фэнтези-метал-группа «Эпидемия» отпразднует свое 30-летие симфоническим концертом. Значительная часть программы будет исполнена совместно с оркестром. Зрителей ждет шоу с видеоинсталляциями, охватывающее всю историю коллектива — от ранних песен до новых. Стоимость билета от 3,2 тыс. до 8 тыс. руб. 12+

В Harat’s Pub 29 марта выступит самобытная челябинская группа Truckdrivers. Коллектив исполняет музыку в стилях рэгги и панк-рока, приобретая популярность как в родном городе, так и за его пределами. Стоимость билета 1,1 тыс. руб. 18+

В театре оперы и балета им. Глинки 30 марта выступит легенда отечественного рока Владимир Кузьмин. Народный артист России и мультиинструменталист, создавший группу «Динамик», представит программу из своих главных хитов: «Симона», «Сказка в моей жизни», «Я не забуду тебя никогда». Стоимость билета от 3,5 тыс. до 5,3 тыс. руб. 12+

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В клубе Ozz 1 апреля выступит стремительно набирающая популярность инди-исполнительница «просто Лера». Творчество артистки славится искренними текстами и меланхоличным поп-звучанием. Стоимость билета от 1,7 тыс. до 2,9 тыс. руб. 12+

Во Дворце культуры железнодорожников 2 апреля оркестр Cagmo представит новую программу «Хор русского рока» в сопровождении хора и тысячи свечей. Со сцены в уникальных симфонических аранжировках прозвучат хиты групп «Наутилуса Помпилиуса», «Агаты Кристи», «Гражданской обороны» и «Кипелова». Стоимость билета от 2,3 тыс. до 5,7 тыс. руб. 6+

В ресторане «Максимилианс» 2 апреля пройдет уникальное этно-шоу народного артиста Башкортостана Загира Зайнетдинова. В своих шоу он играет на национальных инструментах и использует горловое пение. Помимо музыки, зрителям представят танцевальные и акробатические номера. Стоимость билета от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. 18+

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Спектакли

В ДК «Энергетик» 27 марта театр песка и теней «Скарабей» представит премьеру «Ромео и Джульетта. Пилигримы Вероны». Зрители увидят историю о трагичной любви, рассказанную с помощью игры света и тени. Стоимость билета 350 руб. 16+

Театр «Манекен» 28 марта на площадке учебного театра института культуры покажет спектакль «Ревизор. Версия» по мотивам произведения Николая Гоголя. Авторы исследуют страх и заблуждения главных героев пьесы, появившиеся после новости о приезде ревизора в город N. Стоимость билета от 600 до 1 тыс. руб. 16+

В театре кукол имени Вольховского 31 марта и 1 апреля будут показывать юбилейный спектакль «1935. Ровесники». Постановку приурочили к 90-летию культурного учреждения. Спектакль продемонстрирует не только историю театра, но и расскажет, какие известные личности, художественные, музыкальные и литературные произведения были созданы в 1935 году. Стоимость билета от 300 до 1,2 тыс. руб. 12+

Камерный театр 2 апреля в выставочном зале Союза художников представят спектакль «Жена-еврейка». Режиссером-постановщиком выступил один из артистов театра — Никита Савиных. Действие спектакля происходит в 1935 году в Германии на фоне принятия «Нюрнбергского закона». Как быть главным героям, когда фашизм проникает в жизнь каждой семьи, а близкий человек отворачивается от тебя. После спектакля состоится встреча с психологом Андреем Заостровским с обсуждением постановки. Стоимость билета от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб. 16+

Выставки

В историческом музее Южного Урала с 25 марта открылась выставка «Мастерская Герасимова: 120 лет школе гениев». Она приурочена к 120-летию со дня рождения советского режиссера, педагога, сценариста и общественного деятеля Сергея Герасимова. На выставке представят более 200 его подлинных личных вещей: документы, канцелярские принадлежности, книги из домашней библиотеки. Помимо них, челябинцы увидят костюмы из эпопеи «Тихий Дон», визитку Чарли Чаплина, с которым дружил Сергей Герасимов и многое другое. Стоимость билета 200-500 руб. 6+

Фото: Киностудия им. М. Горького

Кино

В кинотеатре «Знамя» 31 марта покажут документальный фильм «Сеть». Он рассказывает о влиянии интернета на каждого человека. Героями фильма стали подростки, страдающие от игромании, взрослые, проигравшие состояние в онлайн-казино, а также волонтеры и активисты, которые спасают подростков от киберпреступников и создателей суицидальных групп. Стоимость билета 290 руб. 16+

В кинотеатрах Челябинска со 2 апреля можно посмотреть немецкий фильм «Дети леса 2». Человек-Пума Караг продолжает обучение к секретной академии для подростков-оборотней. Он тоскует по семье и быстро соглашается дать должные показания на совете школы в обмен на встречу с родными. Пока он даже не подозревает, с какими последствиями предстоит столкнуться Карагу с его друзьями. 12+

Ольга Воробьева