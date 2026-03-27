Власти Петербурга пообещали горожанам качественную связь в дни ПМЭФ

В Санкт-Петербурге работают над тем, чтобы обеспечить качественную связь во время ПМЭФ-2026. Городские власти вместе с федеральными структурами хотят обеспечить «баланс между безопасностью и комфортом», рассказал вице-губернатор Валерий Москаленко в своем канале в Max.

«Отрабатываем с федеральными структурами вопросы качества связи и работы сервисов такси в дни Форума. На эти вопросы обращают внимание горожане»,— написал господин Москаленко.

Рабочая группа по подготовке к Петербургскому международному экономическому форуму сейчас также решает вопросы транспортной доступности, безопасности, логистики и инфраструктуры форума.

ПМЭФ-2026 пройдет 3–6 июня. Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что Петербургский международный экономический форум посетит делегация из Китая.