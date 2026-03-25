Петербургский международный экономический форум посетит делегация из Китая

Официальная делегация из Китая примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2026 году, сообщают «Известия» со ссылкой на посла КНР в России Чжана Ханьхуэя. Дипломат уточнил, что делегацию возглавит высокопоставленный представитель китайского руководства, а сам глава дипмиссии также лично посетит форум.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Участие китайской стороны в ПМЭФ стало традиционным. В 2025 году на полях форума работал заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян. Присутствие представителей Китая на столь высоком уровне подчеркивает стратегический характер партнерства между двумя странами и важность экономической повестки двустороннего сотрудничества.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что власти Петербурга потратят 200 млн рублей на создание стенда на ПМЭФ-2026. Форум пройдет в городе на Неве с 3 по 6 июня.

Андрей Маркелов