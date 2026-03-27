Путин по видеосвязи открыл обновленный Азербайджанский театр в Дербенте

Президент России Владимир Путин по видеосвязи поучаствовал в открытии Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте после реконструкции. Ремонт в учреждении завершился в декабре 2025 года.

«Для такой огромной страны, как Россия, чрезвычайно важно, чтобы насыщенная, яркая культурная жизнь не считалась привилегией только столичных городов — была доступна для всех наших граждан»,— сказал Владимир Путин на церемонии открытия театра (цитата по ТАСС).

Как рассказывал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, история этого театра началась в XIX веке. Представители азербайджанской интеллигенции открыли в Дербенте тюркский кружок, который позднее стал театром. На церемонии присутствовали гости из Азербайджана.