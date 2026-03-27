В Уфе возбудили уголовное дело на водителя, нарочно сбившего пешехода

В отношении 35-летнего уфимца, который намеренно сбил пешехода, возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», на Касимовской улице нетрезвый водитель намеренно сбил пешехода из-за замечания последнего, а затем вышел из машины и избил пострадавшего. В отношении него также составили административный протокол о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).

Майя Иванова