В Уфе задержали водителя, избившего пешехода

В уфимском микрорайоне Шакша задержали водителя, который намеренно сбил пешехода из-за замечания последнего, а затем вышел из машины и жестоко избил пострадавшего. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии.

Как пояснили изданию в полиции, 39-летнего водителя в состоянии сильного алкогольного опьянения доставили в отделение, где в его отношении оформили протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Telegram-канал «Честный репортаж» опубликовал видео с домофона на Касимовской улице. На кадрах раздетый по пояс водитель в течение нескольких минут пинает и бьет руками сбитого им же пешехода. Через некоторое время двое прохожих остановили дебошира и вызвали скорую.

Майя Иванова