СКР по Свердловской области закончил расследование о хищении 83 млн руб.

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовным делам директора ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного строительства» Ольги Вохминцевой и заместителя директора Игоря Дорофеева, руководителя ООО «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова, сообщили в прокуратуре региона.

Им инкриминируется ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Кроме того, Ольга Вохминцева и Игорь Дорофеев обвиняются по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Уголовное дело заместителя директора выделено в отдельное судопроизводство, из-за того, что он пошел на сделку со следствием.

Согласно версии обвинения, в июле 2018 года Ольга Вохминцева и Сарраф Мамедов создали преступную группу, целью которой было хищение средств из бюджета региона. Позже к ним присоединился Игорь Дорофеев. Сообщники, зная о том, какова действительная рыночная стоимость квартир, которые продавались в Нижнесергинском районе (Свердловская область), искусственно завысили ее.

«Для этой цели они публиковали фиктивные объявления якобы о продаже жилья по стоимости, практически в два раза превышающей действительную рыночную стоимость квадратного метра. В дальнейшем именно эти фиктивные объявления были использованы соучастниками для определения цены государственных контрактов на приобретение жилья для детей-сирот на территории Нижнесергинского района. В итоге "Фонд жилищного строительства" заключил с обществом с ограниченной ответственностью 21 государственный контракт на общую сумму свыше 175 млн руб. на приобретение 105 объектов недвижимости, фактическая рыночная стоимость которых была немногим более 90 млн руб.», — сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Ущерб бюджету региона оценили в 83 млн руб.

Уголовные дела направлены в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Артем Путилов