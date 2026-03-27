«Акрихину» прописывают внешнее управление

«Биннофарм Групп», созданная АФК «Система» Владимира Евтушенкова, направила в администрацию президента РФ письмо с просьбой перевести под внешнее управление принадлежащий польско-голландской Polpharma комбинат «Акрихин», производящий, в частности, противовирусный препарат «Ацикловир», средство для пациентов с сердечными заболеваниями «Капотен». В «Биннофарме» настаивают, что иностранные владельцы российского комбината, чьи продажи в РФ в 2025 году достигли 37 млрд руб., направляют средства на поддержку Украины. В «Акрихине» называют эти обвинения голословными и отмечают, что передача растущей компании во внешнее управление создаст риски для пациентов.

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо «Биннофарм Групп» на имя главы администрации президента РФ (АП) Антона Вайно с просьбой перевести под внешнее управление фармкомпанию «Акрихин». Просьба аргументируется тем, что владелец «Акрихина» — созданная в Польше, но работающая сейчас в нидерландской юрисдикции Polpharma Group — направляет средства, вырученные от продаж в России, на поддержку Украины.

Polpharma Group «декларирует работу в формате стратегического партнерства через предоставление доступа к своему портфелю препаратов и технологии, однако, будучи единоличным владельцем, полностью контролирует денежные потоки от экономической деятельности комбината», пишет отраслевой журнал «Фармвестник», который первым сообщил об обращении «Биннофарма» в АП.

АО «Акрихин» зарегистрировано в 1992 году. Управляет фармкомбинатом в подмосковной Старой Купавне, созданным в 1930-х годах для производства противомалярийного средства акрихин. Согласно ЕГРЮЛ, сейчас на 100% принадлежит зарегистрированной нидерландской Polpharma Group B.V. Финансовую отчетность компания не раскрывает с 2020 года.

«Биннофарм Групп» образована в 2020 году в результате слияния фармацевтических активов АФК «Система» Владимира Евтушенкова. В ее портфеле сейчас около 500 регудостоверений на различные препараты. В начале 2024 года 100% компании перешло во владение вновь созданной в Калининграде МКООО «Ристанго Холдинг Лтд», ее бенефициары не раскрываются. Как следует из данных СПАРК, выручка «Биннофарм Групп» по итогам 2024 года составила 38,6 млрд руб., на 14% меньше год к году, убыток — 3 млрд руб. против чистой прибыли 3,5 млрд руб. в 2023 году. Согласно DSM Group, по итогам 2024 года компания продала продукции на общую сумму 42,7 млрд руб.

Согласно данным, которые приводит в своем письме «Биннофарм», объем продаж у «Акрихина» в 2025 году составил 37 млрд руб. По собственным данным, сейчас у «Акрихина» в портфеле более 200 препаратов, 40% из них входят в перечень жизненно важных. Среди популярных препаратов — дерматологические средства «Акридерм», «Ацикловир», кардиологические «Капотен», «Эспиро», сахароснижающие «Глиформин», «Диамерид» и другие.

Как сказано в обращении «Биннофарма», в 2022 году Polpharma заявила о поддержке Украины в конфликте с Россией.

Компания тогда сообщила, что приостанавливает инвестиции в российские проекты и пожертвует украинским госпиталям лекарства на 12,8 млн злотых (около 300 млн руб. по нынешнему курсу). Тогда же «Акрихин» убрал информацию о головной компании со своего сайта. Сейчас там есть данные только о «стратегическом сотрудничестве» «Акрихина» с Polpharma, убедился “Ъ”.

После февраля 2022 года Polpharma перерегистрировала товарные знаки продукции, производимой в России, на номинального держателя в Швейцарии (Swiss Pharma International), и существенная часть интеллектуальной собственности компании, используемой для производства продукции, была также перерегистрирована за рубежом, отмечается в письме «Биннофарма».

«Данный факт несет огромные риски, поскольку для обеспечения бесперебойного выпуска продукции может потребоваться получение принудительных лицензий на использование товарных знаков и перерегистрация отдельных продуктов»,— заявляют в компании. Кроме того, на комбинате «Акрихина» в Подмосковье в последнее время «участились случаи нарушений, выражающиеся в недостаточном контроле за качеством производимой продукции», в связи с чем на предприятии были поверки, отмечается в письме. Учитывая все это, «Биннофарм Групп» просит передать 100% акций АО «Химико-фармацевтический комбинат “Акрихин”» под внешнее управление с «возможностью последующей передачи российской компании, имеющей достаточные компетенции».

В «Биннофарм Групп», а также в администрации президента на запросы “Ъ” не ответили. “Ъ” направил запрос в Polpharma Group. В «Акрихине» заявили “Ъ”, что знают о письме и «возможном рассмотрении на уровне органов государственной власти вопроса о передаче общества во временное управление», но обвинения считают голословными.

Информация, изложенная в письме «Биннофарма», не соответствует действительности и не имеет документального подтверждения, уверены в «Акрихине».

АО «Акрихин» «всегда поддерживает основные направления госполитики РФ», выполняет стратегию «Фарма-2030» и занимается благотворительностью, добавили в компании. «Предложение о передаче управления компанией, демонстрирующей устойчивый рост, в пользу структуры с высокой долговой нагрузкой и отрицательными финансовыми показателями несет в себе существенные экономические и социальные риски»,— считают в «Акрихине». В целом подобные инициативы должны быть поводом для проверки со стороны уполномоченных органов, заявили в компании.

Ассоциация российских фармацевтических производителей направила письмо в защиту компании «Акрихин» президенту Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину. Гендиректор ассоциации Виктор Дмитриев заявляет, что АО «Акрихин» зарекомендовало себя «как социально ответственное предприятие, занимающееся широкой благотворительной деятельностью, в том числе в субъектах, недавно вошедших в состав РФ».

В целом инициативы, подобные той, что представила «Биннофарм Групп», негативно сказываются на стабильности российского фармрынка, считает господин Дмитриев.

На российским фармрынке за последние годы был только один случай передачи компании под внешнее управление. В марте 2025 года бизнес крупного производителя лекарств «Нижфарм» был передан во временное управление мало известному на рынке ООО «Фармирус», которое на рынке связывали с «Р-Фармом», созданным Алексеем Репиком, возглавляющим сейчас общественную организацию «Деловая Россия». «Нижфарм» с 2005 года был «дочкой» немецкой Stada, но в 2023 году эта структура была выделена. Впрочем, через запутанную цепочку юрлиц «Нижфарм» до весны 2025 года продолжал принадлежать Stada Arzneimittel AG.

Виктория Колганова, Андрей Прах