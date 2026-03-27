Российский писатель, телеведущий, популяризатор нетрадиционных методов ведения здорового образа жизни Геннадий Малахов пообещал побить мировой рекорд в становой тяге. О своем намерении он заявил во время пресс-конференции с южноафриканским пауэрлифтером Колтоном Энгельбрехтом, которому этот рекорд и принадлежит.

25-летний представитель ЮАР в 2025 году на соревнованиях WPC Clash of Titans стал первым человеком, достигшим суммы (присед + жим лежа + становая тяга) в 1200 кг без поддерживающего снаряжения. При этом собственно в становой тяге ему удалось показать результат 470 кг. Теперь Колтон Энгельбрехт приехал в Красноярск на международный фестиваль Siberian Power Show, генеральным партнером которого является букмекерская компания FONBET. На нем пауэрлифтер намерен установить новый рекорд.

Впрочем, у Энгельбрехта внезапно появился соперник из совсем других возрастной и весовой категорий. Это 71-летний Геннадий Малахов, ведущий нескольких телевизионных программ (наиболее популярной из них была «Малахов+»), уринотерапевт, автор неакадемических трудов о методах оздоровления организма.

«Мне нравится проявление силы, эта квинтэссенция здоровья, — отметил телеведущий. — Для того, чтобы поднять какой-то вес, человек должен на протяжении нескольких лет проделывать огромную работу над собой. Это то, к чему должен стремиться человек: обладать здоровьем, красивой фигурой и быть очень сильным». «Я в свое время занимался тяжелой атлетикой», — признался он. Результаты Малахова, по его словам, не уступали результатам Юрия Власова — советского тяжелоатлета, олимпийского чемпиона Рима-1960, четырехкратного чемпиона мира. «160 килограммов – рывок, 197 – толчок, 202 – на руки, — уточнил Малахов. — Как тягу делать я знаю. Сейчас я занимаюсь на особом тренажере, поэтому, если никто не поднимет 500 килограммов, то возьмусь я – и 510, и 520 попробую».

Колтон Энгельбрехт отреагировал на вызов с воодушевлением. «Звучит, как честное соревнование, — ответил южноафриканец на слова Малахова. — Я планирую сделать 455 килограммов в приседе, 295 — в жиме лежа и 520 — в становой тяге». Иными словами, Энгельбрехт планирует на 70 кг «перебить» установленное на состязании WPC Clash of Titans достижение. «Это отличная цель — побить рекорд и доминировать над всеми», — подытожил южноафриканец.

Фестиваль Siberian Power Show пройдет с 27 по 29 марта. Красноярск принимает это событие в одиннадцатый раз. В этом году ожидается участие в мероприятии более 5 тыс. спортсменов из более чем 20 стран мира и 60 российских регионов. Среди участников атлеты из ЮАР, Австралии, Канады, Польши, Ирана и других государств. Программа включает соревнования по бодибилдингу, пауэрлифтингу, силовому экстриму, боевым искусствам, воркауту и кроссфиту.

Впервые в истории соревнования по армрестлингу «Арматура» будет разыгран чемпионский пояс. За него поспорят Артем Тайнов и Сергей Токарев. В других категориях среди российских атлетов выделяется Дмитрий Скосырский — трехкратный чемпион Siberian Power Show. Также на фестивале выступит нигерийский бодибилдер Дэвид Ндокуро — победитель прошлогоднего «Siberian Power Show» в категории «бодибилдинг».

Арнольд Кабанов