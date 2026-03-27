Кооперация с конкуренцией

В этом году Евразийский экономический союз (ЕАЭС) рассчитывает нарастить ВВП на 2,5%, а взаимную торговлю на 6,3% — до $101,1 млрд. Для обеспечения такой динамики, как показало прошедшее 27 марта заседание межправительственного совета «пятерки» в Шымкенте, необходимо наращивание производственного потенциала. Пока темпы кооперации в этой сфере премьеры считают недостаточными — в частности, из-за внутрисоюзной конкуренции. Проблемным вопросом остается и наличие барьеров на внутренних границах ЕАЭС.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Первое в этом году заседание межправсовета ЕАЭС традиционно прошло в Казахстане, хотя и несколько позже обычного — чаще всего премьеры «пятерки» собираются в январе-феврале.

Подводя итоги прошлого года, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что ВВП ЕАЭС в 2025 году вырос на 1,7%. По оценкам Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в 2026–2027 годах ожидается рост ВВП на 2,5%.

Для обеспечения такой динамики «пятерка» планирует наращивать производственный потенциал. Напомним, для этого в 2024 году запущен наднациональный механизм поддержки промышленной кооперации — субсидирование ставок по кредитам под проекты с участием компаний минимум из трех стран.

В ЕЭК поступило 16 инициатив общей стоимостью 18 млрд руб.— пять проектов одобрено. На заседании премьеры одобрили изменения в правила отбора проектов, упрощающие доступ бизнеса к финансовой поддержке. Сейчас, уточнил Михаил Мишустин, «доступно» около 9 млрд руб.— этого, считает он, недостаточно.

Впрочем, в этой сфере есть и более системные проблемы. Как заметил премьер Белоруссии Александр Турчин, эффективная кооперация запускается «крайне медленно» — страны «пятерки» сами создают конкуренцию между собой. Особо острой эта проблема оказалась для Киргизии.

По словам премьер-министра страны Адылбека Касымалиева, «происходит эффект вытеснения, когда малая экономика открывает границы индустриальным гигантам,— неокрепшие предприятия не удерживают конкуренции, а бюджет теряет доходы, которые могли бы пойти на субсидии». На этом фоне он предложил «закреплять» за «малыми» странами отдельные ниши — например, легпром или производство компонентов для сельхозтехники.

Среди иных планов на этот год — наращивание объема взаимной торговли ЕАЭС на 6,3%, до $101,1 млрд (против $95,1 млрд в 2025-м). В этой сфере, как показало обсуждение, также есть некоторые препятствия.

По словам Адылбека Касымалиева, на внутренних границах ЕАЭС есть барьеры, что нарушает принцип беспрепятственного перемещения товаров. «Контрольные мероприятия на границах превращаются в квазитаможенные процедуры и зачастую приобретают характер тотального контроля всех перевозок»,— посетовал он.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Россия же в расширении «практики управления рисками» в таможенном регулировании видит залог снижения нагрузки на работающих «вбелую» предпринимателей. «Легальный бизнес от этого только выигрывает, а потребители получают уверенность в качестве и безопасности приобретаемой продукции»,— подчеркнул Михаил Мишустин.

С 1 апреля в рамках планов по обелению экономики РФ начинает пилотировать систему подтверждения ожидания товаров, которая де-факто сдвигает таможенный контроль с внешней границы ЕАЭС на государственную.

Как ранее писал “Ъ”, в ЕЭК это могут расценить как барьер на союзном рынке. Недовольны в ЕАЭС и расширением полномочий Росаккредитации, которая теперь отзывает выданные в других странах союза сертификаты соответствия, оформленные с нарушениями. По данным “Ъ”, по этому поводу в ЕЭК были направлены обращения Белоруссии, Киргизии и Казахстана (см. “Ъ” от 10 марта).

Евгения Крючкова, Полина Попова